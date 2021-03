Video:फडणवीसांच्या ट्विटचा मुद्दा, शरद पवारांनी उडवून लावला

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या खंडणीच्या आरोपाचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत खंडण केलं. सोमवारी दुपारी शरद पवार यांनी दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उपस्थित पत्रकारांनी शरद पवार यांना भाजपच्या अमित मालविया यांच्या ट्विटचा प्रश्न विचारला. मालविया यांनी ट्विटमध्ये उपस्थित केलेला मुद्दाच भाजपचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरु असताना ट्विट केला. पत्रकारांनी अमित मालविया यांच्या ट्विटचा प्रश्न विचारल्यानंतर थोड्यावेळासाठी पत्रकार परिषदेत गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर पत्रकारांनी संपूर्ण बाब पवारांना सांगितली.

यावेळी शरद पवार म्हणाले की, या सर्व प्रकरणांमध्ये मूळ मुद्दा बाजूला राहतोय. परमबीर सिंग यांच्या पत्राचा किंवा अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा मूळ मुद्दा नाहीच. मूळ मुद्दा हा आहे की, मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं असणारी गाडीच्या तपासाचा आहे. तसेच गाडीमालकाच्या खूनाला आहे. तुम्ही इतर प्रश्न उपस्थित करुन मुळ मुद्द्यापासून लक्ष विचतील करत आहात.

पाहा व्हिडीओ :

#WATCH: NCP chief Sharad Pawar replies to questions over BJP's Amit Malviya's tweet that Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh was holding a press conference on Feb 15th, as opposed to the NCP chief's statement that he was admitted to hospital at the time. pic.twitter.com/7f4lYLIdaV