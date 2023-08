New Delhi: शिवाजी स्टेडियमचे नाव बदला; शिवसेनेचे शिस्तमंडळ घेणार अमित शाहांची भेट

नवी दिल्ली - दिल्लीतील शिवाजी स्टेडियमचं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम करण्याची मागणी घेऊन शिवसेनेचे शिस्तमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची आज भेट घेणार आहे. शिवाजी महाराजांचा उल्लेख एकेरी होत असल्यामुळं शिवसेनेचे शिस्तमंडळ शाह यांची भेट घेत नाव बदलण्याची मागणी करणार आहे. तसेच दिल्लीतील शिवाजी मेट्रो स्टेशनचं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन करावं अशी मागणीही शाह यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. संसदेत २ वाजता ही भेट घेतली जाणार असल्याची माहिती आहे.(new delhi shivaji maharaj stediam shivsena leaders will meet union minister amit shah for name change in parliament)

दिल्लीतील शिवाजी स्टेडियम आणि शिवाजी मेट्रो स्टेशन यांचे नाव बदलण्यात यावे अशी शिवसेनेची मागणी आहे. या नावांमध्ये शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व देशाचे श्रद्धास्थान असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एकेरी उल्लेख व्हायला नको. महाराष्ट्रात देखील महाराजांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्या स्थळांचे नामांतर करण्यात आले आहे. दिल्लीमध्येही महाराजांचा उल्लेख एकेरी होऊ नये, त्यांचा सन्मान राखला जावा अशी मागणी घेऊन शिवसेनेते शिस्तमंडळ अमित शाह यांना भेटणार आहे. दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या या भेटीमध्ये अमित शहा कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावं लागणार आहे.