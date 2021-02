'सीमा संरक्षणाच्या दृष्टीनेही मॅपिंग पॉलिसीत बदल; जग भारताकडे आशेने पाहतंय'

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बुधवारी आयटी उद्योगाशी निगडीत संस्था नॅसकॉमच्या NTLF च्या वार्षिक संमेलनाचे उद्घाटन केले. कोरोना महामारीमुळे पहिल्यांदाच या संमेलनाचे आयोजन ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, आता अशी वेळ आहे की, जगात भारताकडे नव्या आशेने आणि विश्वासाने पाहिले जात आहे. आपल्याकडे म्हटलं गेलंय की, संकट कसलेही असो, आपण स्वत:ला कमकुवत समजलं नसलं पाहिजे. कोरोनाच्या दरम्यान भारताने याबाबत स्वत:ला सिद्ध केलं आहे. पुढे त्यांनी म्हटलं की, आमचं सरकार हे चांगल्या पद्धतीने जाणतं की बंधनांमध्ये भविष्यातील लीडरशीप विकसित होऊ शकत नाही. त्यासाठी टेक इंडस्ट्रीला अनावश्यक नियमांमधून आणि बंधनांमधून मुक्त करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

At a time when every sector was affected due to Corona, you achieved a 2% growth. It's commendable if India's IT industry adds 4 bn dollars to its revenue at a time when suspicions of de-growth were being cast: PM at NASSCOM Technology & Leadership Forum, via video conferencing pic.twitter.com/v6nnYlVsYn

त्यानंतर त्यांनी विविध क्षेत्रांचे उदारीकरण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराविषयी भाष्य केले. यातीलच एक म्हणजे मॅपिंग सेक्टरचा उल्लेख त्यांनी केला. गेल्या सोमवारीच सरकारने 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वावलंबी भारताच्या दृष्टीने भौगोलिक माहिती आणि नकाशे यावरील नियमांमध्ये उदारीकरण केल्याचं म्हटलं. यामागे सीमेच्या संरक्षणासाठीचा विचार प्रामुख्याने होता. या बदलामुळे झालेले परिवर्तन आपल्याला सीमेवर दिसेल, असंही ते म्हणाले.

सरकारला देशातील नागरिकांवर, स्टार्ट्अपवर तसेच गुंतवणूकदारांवर पूर्ण विश्वास आहे. याच विश्वासासह त्यांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. गेल्या 6 वर्षांत आयटी इंड्स्ट्रीने ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्या आम्ही गव्हर्नंसचा भाग बनवल्या आहेत, असंही ते म्हणाले.

It's a time when world is looking at India with greater hope & expectations than before. However tough may be the challenge, we should not think of ourselves as weak or move away fearing challenges. During COVID, our science & technology not only proved itself but also evolved:PM pic.twitter.com/SzsKjTcsrR

