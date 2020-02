Coronavirus : कोरोनाचे थैमान; पण 17 दिवसांचे बाळ...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने (Coronavirus) जगभरात थैमान घातले. या व्हायरसची लागण झाल्याने आत्तापर्यंत 2000 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, नवजात बालकाने कोरोनावर मात केली तेही कोणत्याही औषधाविना. यातील विशेष बाब म्हणजे हे बालक आहे फक्त 17 दिवसांचे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनावर अद्याप कोणते उपचार उपलब्ध आहेत, की नाही याबाबतची माहिती अद्याप मिळाली नाही. या व्हायरसची मोठ्या प्रमाणात लागण होत असल्याने अनेकजण बाधित झाले आहेत. मात्र, चीनमध्ये कोरोना व्हायरस झालेल्या गर्भवती महिलेच्या गर्भातील बाळ जन्माच्या अगोदरच कोरोनाग्रस्त झाले. मात्र, त्याने यावर मात केली असून, या बाळाची प्रकृती स्थिर आहे. औषध न घेता कोरोनावर मात गर्भवती महिलेला व्हायरसची लागण झाली. मात्र, यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणतीही औषध न घेता या बाळाने कोरोना व्हायरसवर मात केली आहे. गर्भातच कोरोनाचे इन्फेक्शन गर्भवती महिलेला कोरोना व्हायरसची लागण झाली होती. महिलेने जेव्हा मुलीला जन्म दिला, तेव्हा तिलाही याची लागण झाली होती.

