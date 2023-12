पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याचा अमेरिकेचा आरोप; निखिल गुप्तांच्या कुटुंबीयांची सुप्रीम कोर्टात धाव

नवी दिल्ली- खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवत सिंग पन्नू याच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप निखिल गुप्ता यांच्यावर अमेरिकेने लावला आहे. याप्रकरणी एक मोठी घडामोड समोर येत आहे. निखिल गुप्ता यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. (Nikhil Gupta accused of conspiring with a government official to assassinate United States based Sikh separatist Gurpatwant Singh Pannun approached the Supreme Court)

निखिल गुप्ता हे भारतीय नागरिक असून ते सध्या चेक गणराज्यच्या प्रागमध्ये तुरुंगात आहेत. अमेरिकीने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची तयारी सुरु केली आहे. निखिल गुप्ता यांनी याप्रकरणी भारतीय सरकारने हस्तक्षेप करुन प्रत्यार्पणास विरोध करण्याची मागणी केली आहे.