पीएमसी बँकेच्या खातेदारांचा अर्थमंत्र्यांना घेराव; काय आहे प्रकरण?

मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँक गोत्यात आल्यामुळे चिडलेल्या खातेदारांनी आज (ता.10) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेआधी त्यांना घेराव घातला आणि निदर्शनं केली. PMC बँकेच्या खातेदारांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आपण रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांच्याशी गव्हर्नरशी चर्चा करू, असं निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी खातेदारांना सांगितलं आहे.

तसेच, पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. या बँकेच्या खातेदारांनी माझ्यासमोर आंदोलन केलं. लुटारुंनी बँक लुटली आता खातेदारांचं काय हा प्रश्न निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे असे नंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले आहे.



#UPDATE: A meeting between Finance Minister Nirmala Sitharaman and depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank, who were protesting at the BJP office, is underway. #Mumbai https://t.co/s5eIajFj74

— ANI (@ANI) October 10, 2019