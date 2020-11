नितीश कुमार सातव्यांदा बिहार राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी; शपथविधीचा दिवस ठरला

पाटणा- जनता दल संयु्क्तचे नेते नितीश कुमार सातव्यांदा बिहार राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहे. सोमवारी सकाळी साडे अकरा वाजता त्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडेल. बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये निसटता विजय प्राप्त केल्यानंतर सत्ताधारी एनडीएची आज रविवारी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत भाजप-जेडीयू यांच्या नेतृत्वातील एनडीएच्या मुख्य नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाली.

JD(U) Chief Nitish Kumar named as the next Chief Minister of Bihar, in NDA meeting at Patna

