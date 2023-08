नवी दिल्ली : मोदी सरकारविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत उत्तर दिलं. तब्बल सव्वादोन तास रेकॉर्डब्रेक भाषण केल्यानंतरही मोदींनी विरोधकांच्या प्रमुख प्रश्नांपैकी एका प्रश्नावर अवाक्षरही उच्चारलं नाही. अर्थातच हा प्रश्न मणिपूरसंदर्भात होता. (No Confidence Motion Modi did not speak a single word on question why he not visit to Manipur)

अखेर विरोधकांचा सभात्याग

लोकसभेत गुरुवारी बरोबर ५ वाजून ८ मिनिटांनी पंतप्रधान मोदी भाषणासाठी उभे राहिले आणि ७ वाजून १४ मिनिटांनी त्यांनी आपलं भाषण संपवलं. पण भाषण सुरु झाल्यानंतर दीड तास झाला तरी पंतप्रधान मणिपूरच्या हिंसाचार आणि महिलांच्या विवस्त्र धिंड प्रकरणावर बोलेनात तेव्हा विरोधकांनी वारंवार त्यांना मणिपूरवर बोलण्याची मागणी केली, पण मोदी मणिपूवर बोलण्यास तयार नसल्यानं अखेर विरोधकांनी सभात्याग केला. (Latest Marathi News)

शहांनी सविस्तर माहिती दिली

विरोधकांच्या सभात्यागानंतर दीड तासाच्या भाषणानंतर मोदींनी मणिपूरवर बोलायला सुरुवात केली. पण यावेळी त्यांनी मणिपूरमधील जातीय संघर्षाचा प्रश्न हा आत्ताचा नसून तो अनेक दशकांपासूनचा असल्याचं सांगितलं. तसेच कालच गृहमंत्री अमित शहांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराची कारणं, राज्य सरकारची भूमिका यावर लोकसभेत सविस्तर माहिती दिल्याचं त्यांनी तीन वेळेला सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. (Marathi Tajya Batmya)

मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल

मणिपूरच्या हिंसाचाराला कारणीभूत असलेल्या आरोपींना कडक शिक्षा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. येत्या काळात मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल याची मी खात्री देतो. मला मणिपूरच्या लोकांना, मुलांनी आणि महिलांना सांगायचं आहे की, देश तुमच्यासोबत आहे, असंही यावेळी मोदी म्हणाले.

विरोधकांच्या 'या' प्रश्नावर अवाक्षरही उच्चारलं नाही

मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव का आणला? याचं स्पष्टीकरण विरोधकांनी सुरुवातीलाच दिलं होतं. संसदेचं अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी मणिपूरच्या हिंसाचार आणि इतर अमानवीय घटनांवर पंतप्रधानांनी बोलायला हवं, अशी मागणी केली होती.

तसेच पंतप्रधानांनी अद्यापही मणिपूरला भेट का दिली नाही? याचंही उत्तरही मागितलं होतं. पण मोदींनी मणिपूर गेल्या तीन महिन्यांपासून जळत असतानाही अद्यापर्यंत आपण तिथं भेट का दिली नाही, हे सांगितलचं नाही. जाणीवपूर्वक मोदींनी हा प्रश्नाच उत्तर देणं टाळलं.