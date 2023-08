नवी दिल्ली : सरकारविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत उत्तर दिलं. पण ज्यासाठी विरोधकांनी हा प्रस्ताव आणला त्या मणिपूरच्या मुद्द्यावर दीड तासाच्या भाषणानतंरही मोदी बोलत नसल्यानं अखेर विरोधकांनी सभात्याग केला. (No Confidence Motion Sunil Tatkare Modi did not speak on Manipur opposition MP walked out from LokSabha)

सुनील तटकरेंची चर्चा

सभात्याग केल्यानं सर्व विरोधक लोकसभेतून बाहेर पडले, पण यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजितदादा गटाचे खासदार सुनील तटकरे हेच केवळ सभागृहात विरोधकांच्या बाजूमध्ये बसून होते. त्यामुळं त्यांच्या एकटेपणाची सर्वत्र चर्चा सुरु होती. (Latest Marathi News)

सभात्यागानंतर मणिपूरवर बोलले मोदी

दरम्यान, विरोधकांच्या सभात्यागानंतर पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरवर बोलायला सुरुवात केली. मणिपूरच्या हिंसाचाराला कारणीभूत असलेल्या आरोपींना कडक शिक्षा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

येत्या काळात मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल याची मी खात्री देतो असंही यावेळी मोदी म्हणाले. मला मणिपूरच्या लोकांना, मुलांनी आणि महिलांना सांगायचं आहे की, देश तुमच्यासोबत आहे.