Coronavirus : कोरोनाबाबत थोडी दिलासादायक बातमी; पण...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतातही ही संख्या वाढत असली तरी याबाबत एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 80 जिल्ह्यात गेल्या सात दिवसांत कोरोना व्हायरसची लागण झालेला नवा रुग्ण आढळला नाही, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिली.

सध्या कोरोना व्हायरस अमेरिका, भारत, युरोप, फान्स, इटलीसह आता जगभरात थैमान घालत आहे. भारतातही याचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या भारतातील रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. भारतात आत्तापर्यंत 29,451 रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

कोरोना व्हायरसचा वाढता फैलाव पाहता लॉकडाऊनच्या मुदतीत वाढ केली आहे. आता 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन असणार आहे. त्यानुसार आता याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. 'वर्ल्ड मीटर्स'नुसार, देशभरात सध्या 29,451 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये 939 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर आत्तापर्यंत 7,137 कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सर्वाधिक

देशातील विविध राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात याचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत 8,068 हून अधिक रुग्णांची नोंद झाली. तर यामध्ये 342 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

No fresh case reported in 80 districts since last 7 days. In 47 districts, no case has been reported in last 14 days, while 39 districts have not reported a case since last 21 days. 17 districts have not reported a case for last 28 days: Dr. Harsh Vardhan, Union Health Minister pic.twitter.com/iGL3m6lsNq

— ANI (@ANI) April 28, 2020