Ram Mandir: मंदिर उभारणीत लोखंड-स्टिलचा वापर का करण्यात आला नाही? काय आहे वैज्ञानिक कारण?

No Iron And Steel Was Used To Construct Ayodhya Ram Temple: अयोध्येमध्ये तयार होत असलेले राम मंदिर विविध अर्थाने अद्भूत आहे. निर्माणाधीन राम मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकलेचा एक असामान्य नमुना आहे

No Iron And Steel Was Used To Construct Ayodhya Ram Temple