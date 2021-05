लसनिर्यातीत भारतीयांचे नुकसान नाही

नवी दिल्ली - भारतीयांचे (India) नुकसान होईल अशा पद्धतीने कोरोना प्रतिबंधक लशींची (Corona Preventive Vaccine) निर्यात (Export) कदापि केली नसल्याचा खुलासा सीरम इंडिया इन्स्टिट्युटने (Serum India Institute) मंगळवारी केला. देशातील लसीकरण मोहिमेला (Vaccination Campaign) पाठिंबा देण्यास कटिबद्ध असल्याची ग्वाही सुद्धा देण्यात आली. (There is no harm to Indians in vaccine exports Serum India Institute)

रविवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लसनिर्यातीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारी पोस्टर ट्विटरवर पोस्ट केली होती. सरकारने आपल्याला अटक करून दाखवावी असे खुले आव्हानही त्यांनी दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर सीरमने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र आणि सीरमसह भारतातील लस उत्पादक कंपन्यांच्या निर्णयावरून गेल्या काही दिवसांत बरीच चर्चा झाली आहे. यंदा जानेवारीत आपल्याकडे लशींचा विपुल साठा होता. आपली लसीकरण मोहिम यसस्वीरित्या सुरु झाली होती. त्यावेळी दैनंदीन डोसचे प्रमाण निचांकी पातळीवर होते. त्याच सुमारास जगातील इतर अनेक देशांत तीव्र लसटंचाई निर्माण झाली आणि त्यांना मदतीची नितांत गरज होती. त्यामुळे शक्य होईल तेथे मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन आणि लस निर्यात केलेल्या देशांनी याचा मोबदला म्हणून आपल्याला मदत मिळाली आहे. अमेरिकी कंपन्यांना आणीबाणीच्या वापरासाठीची परवानगी मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांनी आम्हाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतरही आम्ही २० कोटी डोसचा पुरवठा केला आहे, असेही सीरमने म्हटले आहे.

सीरमचे मुद्दे