'होम आयसोलेशन'मध्ये असलेल्या रुग्णांच्या घरावरील पोस्टर हटवा- हायकोर्ट

नवी दिल्ली- देशभरात कोरोना बाधितांच्या संख्येत घट होताना दिसत आहे. परंतु, देशाची राजधानी नवी दिल्लीत दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. केजरीवाल सरकार कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांशी निपटण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करताना दिसत आहे. याचदरम्यान, कोविड-19 मुळे 'होम आयसोलेशन'मध्ये असलेल्या रुग्णांच्या घरावर पोस्टर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जे लोक कोविड-19 मुळे होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. त्यांच्या घरावर पोस्टर लावू नयेत. ज्यांच्या घरावर पोस्टर लावण्यात आले आहेत. तेथून ते पोस्टर त्वरीत हटवावेत. वास्तवात कोरोना रुग्णांची ओळख व्हावी यासाठी ही व्यवस्था अंमलात आणली होती. परंतु, या व्यवस्थेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.

"No poster shall be posted outside the residence of any #COVID19 patient under home-isolation and all the posters which are already posted are to be immediately removed," Delhi Govt informs Delhi High Court.

