आता IT अन् ITES मध्ये मिळणार दारु; कंपनी खुले करणार बार

आयटी आणि आयटीईएस कंपनीतील मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता आयटी पार्कमध्ये रेस्टॉरंट तसेच बार उघडण्यासाठी परवाना उपलब्ध होणार आहे. (Noida IT parks can now serve liquor open bars as authority revises policy )

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाने नुकत्याच झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत या श्रेणीतील भूखंडांमध्ये बार सुरू करण्यासाठी एनओसी देण्याच्या तरतुदीला मान्यता दिली आहे. यामुळे आता या श्रेणीत येणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला जिल्हा बार समितीमध्ये बार परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना प्राधिकरण आपली एनओसी देईल. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयात बार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे, उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा: ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

आयटी आणि आयटीईएस सारख्या कंपन्या 24 तास काम करतात. परदेशात असलेल्या या कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये रेस्टॉरंटसह बारही सुरू आहेत. या श्रेणीतील नोएडा प्राधिकरणाने वाटप केलेल्या भूखंडांना अद्याप बार उघडण्याची परवानगी नव्हती. यामुळे प्राधिकरणाला यासाठी एनओसीही देता आली नाही. एनओसीशिवाय जिल्हा बार समितीला या कंपन्यांमध्ये बार सुरू करण्यासाठी परवाने देता येत नव्हते. बोर्डाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कार्यालयातील बारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा: Supreme Court : भाषण स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत: SCचा मोठा निर्णय

नोएडामध्ये या सर्व श्रेणीतील कंपन्यांची कार्यालये ५ एकरांपेक्षा जास्त जागेत पसरलेल्या आहेत. परदेशात असलेल्या कार्यालयांमध्ये बार सुरू करण्याची तरतूद असल्याने येथेही कंपन्या तशा मागण्या करत होत्या, मात्र त्या मान्य केल्या जात नव्हत्या. गुंतवणुकीसाठी प्राधिकरणाकडे येणाऱ्या नवीन कंपन्यांनी हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. आता त्यांच्या मागणीच्या आधारे या तरतुदीसाठी मार्ग काढण्यात आला आहे.