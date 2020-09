पाकच्या खोडसाळपणावर अजित डोवाल चिडले; SCO ची बैठक अर्धवट सोडली

नवी दिल्ली - शांघाय कॉऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) बैठकीमध्ये पाकिस्तानने चुकीचा नकाशा सादर केल्यानं भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी बैठक अर्धवट सोडली. एससीओच्या सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय सल्लागारांची बैठक आयोजित केली आहे. यामध्ये आज पाकच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी खोडसाळपणा केला. त्यांनी जाणीवपूर्वक एक खोटा नकाशा सादर केला. जो नकाशा पाकिस्तानने नुकताच तयार केला आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, पाकिस्तानकडून बैठकीच्या आयोजकांनी दिलेल्या सल्ल्याविरोधात आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे वर्तन करण्यात आलं आहे. यजमानांसोबत चर्चा केल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी तात्काळ विरोध करत बैठक सोडली. पाकने यानंतरही दिशाभूल करणारा नकाशा आणि फोटो दाखवणं बंद केलं नाही. पाकिस्तानने गेल्याच महिन्यात नकाशा जारी केला होता. त्यात लडाख, सियाचीन आणि गुजरातमधी जुनागढ हा भाग पाकिस्तानचा असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर पाकिस्तान या नकाशाचा अनेकदा प्रचार करत आहे.

...& definitely not cast any shadow on Patrushev’s warm personal relationship with NSA. Secretary of National Security Council of Russian Federation hopes to see NSA at forthcoming events: Government Sources

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियन महासंघाने राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे सचिवांना याबाबत मेसेज पाठवला आहे. यात म्हटलं आहे की, पाकिस्तानने जे केलं त्याचं रशिया कोणत्याही प्रकारे समर्थन करत नाही आणि आशा आहे की पाकच्या वागण्याचा एससीओमध्ये भारताच्या सहभागावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसंच भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबतच्या वैयक्तिक संबंधातही यामुळे फरक पडणार नाही. यापुढच्या कार्यक्रमात अजित डोवाल सहभागी होतील अशी आशा रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या सचिवांनी व्यक्त केली.

This was in blatant disregard to the advisory by the host against it and in violation of the norms of the meeting. After consultation with the host, the Indian side left the meeting in protest at that juncture. Pak then went on to present a misleading view of this meeting: MEA https://t.co/q39YqCVVH7

— ANI (@ANI) September 15, 2020