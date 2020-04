Coronavirus : भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा 24 हजार पार; तर...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अमेरिका, भारत, युरोप, फान्स, इटलीसह इतर देशांत कोरोना व्हायरस थैमान घालत आहे. भारतातही याचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या भारतातील रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. भारतात आत्तापर्यंत 24,447 रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तसेच कोरोना व्हायरसचा वाढता फैलाव पाहता देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. मात्र, कोरोनाग्रस्त रुग्णांची कमी होताना सध्या तरी दिसत नाही. 'वर्ल्ड मीटर्स'नुसार, देशभरात सध्या 24,447 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये 780 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर आत्तापर्यंत 5,496 कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सर्वाधिक देशातील विविध राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात याचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत साडेपाच हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली. मृतांची संख्याही वाढत आहे. मुंबईत वाढतीये कोरोनाबाधितांची संख्या महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांपैकी सर्वाधिक रुग्ण मुंबईतील असल्याची माहिती देण्यात येत आहे. मुंबईतील कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा तीन हजार पार गेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आणखी तीन जणांचा मृत्यू कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण पश्चिम बंगालमध्येही वाढत आहे. राज्यात आणखी तीन रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तर सध्या 385 रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सीआरपीएफ जवानांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह केंद्रीय राखीव पोलिस दलातही कोरोनाने शिरकाव केला आहे. सीआरपीएफच्या 47 जवानांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली होती. त्यापैकी 9 जवानांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. या 9 जवानांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. वेग मंदावला लॉकडाउनच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे २४ ते ३० मार्च या काळात हे प्रमाण ५.३ दिवसांवर पोहोचले. ३१ मार्च ते सहा एप्रिल या काळात ते ४.२ दिवस इतके झाले. १३ एप्रिलपर्यंतच्या पुढच्या आठवड्यात यामध्ये पुन्हा घसरण झाली. २० एप्रिलपर्यंतच्या चौथ्या आठवड्यात रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर ८.६ दिवस इतका झाला आहे.

