डेटा संरक्षण विधेयकातील त्रुटींवर आक्षेप 

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारचे डेटा संरक्षण विधेयक २०१९ संसदेत सादर झाल्यापासूनच वादात सापडले आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची व्यक्तिगत, खासगी व गोपनीय माहिती यामुळे सरकारच्या हाती जाईल काय, ही चिंता विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे. राज्यसभा तर दूर, पण सरकारचे स्पष्ट बहुमत असलेल्या लोकसभेतही डिसेंबर २०१९ मध्ये सादर होताच या विधेयकाला इतका विरोध झाला की ते संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठविणे सरकारला भाग पडले. या समितीची पुढील बैठक पुढच्या आठवड्यात आहे. या विधेयकाचा उद्देश ग्राहकांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण असल्याचे सरकारने सांगितले तरी विरोधक त्यावर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाहीत. राजकीय विरोधकांच्या व्यक्तिगत, खासगी डेटाचा "हत्यार' म्हणून सरकारांकडून वापर होणारच नाही याची खात्री या विधेयकात नाही कारण व्यक्तींचा खासगीपणा या संज्ञेतील अनेक व्याख्या यात संदिग्ध ठेवण्यात आल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीला आणण्याची सरकारची तयारी नसल्याचे सांगितले जाते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डेटाचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद

डेटा सुरक्षेच्या ठोस यंत्रणेअभवावी भारतात एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड व नेटबॅंकिंगच्या फसवणुकीचे हजारो गुन्हे घडले असून त्यांत खंड पडलेला नाही. निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांचीही नागरिकांच्या खासगी डेटावर नजर जाते. त्यामुळेच नागरिकांच्या खासगी डेटाचे रक्षण करण्यासाठी ही कायदेशीर तरतूद केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या व्यक्तिगत माहितीचा वापर करण्यापूर्वी संबंधितांची व बायोमेट्रिक डेटाच्या वापरापूर्वी सरकारची परवानगी आवश्‍यक असल्याची तरतूद विधेयकात आहे. विशेषतः मुले व महिलांच्या बाबतीतल्या व्यक्तिगत माहितीच्या वापराबद्दल कायद्यातील तरतुदी कठोर असल्याचे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे म्हणणे आहे. डेटा चोरी केल्यास कारवाई

सर्व संबंधितांशी विस्ताराने चर्चा व सल्लामसलत केल्यावरच विधेयक तयार केल्याचे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते. भारतीयांच्या संवेदनशील डेटाचा साठा करण्याचा हक्क भारतातच राहील यावरही विधेयकात तरतूद आहे. खासगी डेटाची चोरी करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या: कॉंग्रेस

या विधेयकात सरकारने भरपूर त्रुटी जाणीवपूर्वक ठेवल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता. तृणमूल कॉंग्रसचे सुखेंदू शेखर राय यांच्या मते अनेक देशांनीही डेटा संरक्षण कायदे बनविले आहेत. मात्र कायद्याच्या आडून सरकार व कोण्या खासगी इंटरनेट संस्थेला आकड्यांचा खेळ करण्याचे व नागरिकांच्या डेटामध्ये घुसण्याचे अनियंत्रित अधिकार सोपविले जाऊ शकत नाहीत, असेही विरोधी पक्षाने स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे फेसबुक व गूगलसह तमाम विदेशी कंपन्यांना गोपनीय खासगी डेटाबाबत माहिती विचारण्याची मुभाही सरकारने दिली आहे. ती परवानगी देण्याबाबतच्या तरतुदी मात्र अस्पष्ट असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तरतूदी सामान्यांचा आवाक्याबाहेर: डॉ. शिंदे

संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले, की मुळात विधेयकच इतके किचकट आहे की त्यातील तरतुदी ‘नेट’ वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या लक्षात येणारच नाहीत. मुळात नेट वापरकर्त्याच्या खासगीपणाची व्याख्याच यात पुरेशी स्पष्ट केलेली नाही. खासगी डेटाची चोरी झाली तर दोषींना काय शासन करणार ? मध्यस्थ या अर्थाची एक वादग्रस्त संकल्पना यात आहे. त्याचा सरकारला कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे? विदेशी कंपन्यांना भारतीयांचा व्यक्तिगत डेटा सहज उपलब्ध होणे, यामुळे शक्‍य असल्याची भीती समितीच्या बैठकांत व्यक्त झाली आहे, असेही डॉ. शिंदे म्हणाले.

Web Title: Objections to errors in the Data Protection Bill