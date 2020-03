DelhiViolence : दंगलीत घर जळालेल्या जवानाच्या पाठीशी ओडिशा सरकार!

भुवनेश्वर : सीमा सुरक्षा दलाचे जवान (बीएसएफ) मोहम्मद अनिस यांना ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी रविवारी (ता.१) दहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. दिल्लीतील दंगलीत जमावाने लावलेल्या आगीत अनिस यांचे घर जळून खाक झाले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अनिस हे सीआरपीएफच्या ९व्या बटालियनमध्ये कार्यरत असून, सध्या ते ओडिशातील नक्षलप्रभावित मलकनगिरी जिल्ह्यात तैनात आहेत. ओडिशातील स्वाभिमानांचल भागाची सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफच्या ९व्या बटालियनकडे आहे. मुख्यमंत्री साह्यता निधीतून अनिस यांना मदत दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

- अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिर प्रशासनाचा मोठा निर्णय; लंगरच्या जेवणात होणार बदल

दंगलीत घर जळाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर अनिस यांच्या मदतीसाठी बीएसएफ पुढे आली आहे. बीएसएफच्या मदत पथकाने शनिवारी अनिस यांच्या निवासस्थानाला भेट दिली होती.

ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलीत ४२ जणांचा बळी गेला आहे. या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी दोन विशेष तपास पथके नियुक्त केली आहेत.

- बिहारमध्ये एनडीए २०० जागा जिंकेल : नितीशकुमार

CM @Naveen_Odisha expressed sadness over burning down of Constable Mohammad Anees’ house in #DelhiViolence. CM spoke & consoled him over the unfortunate incident. CM sanctioned ₹10lakh from CMRF for Anees who works in BSF's 9th Battalion & deployed in Swabhiman Anchal of #Odisha

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) March 1, 2020