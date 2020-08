रेल्वेकडून एक कोटी फुकट्या प्रवाशांना दंड; चार वर्षांत दोन हजार कोटींची वसुली 

नवी दिल्ली - देशभरात रेल्वेमधून विनातिकीट प्रवास करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. २०१९ - २०२० या वर्षात विनातिकीट प्रवासाबद्दल तब्बल एक कोटी दहा लाख फुकट्या प्रवाशांना रेल्वेने दंड ठोठावला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अशा प्रवाशांमध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत केलेल्या अर्जातून उघड झाले. मध्य प्रदेशातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्र शेखर गौर यांनी हा अर्ज केला होता. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा त्याचप्रमाणे, २०१६ - २०२० या चार वर्षांत फुकट्या प्रवाशांकडून दंडापोटी १, ९३८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला तिकिटाच्या रक्कमेबरोबरच किमान २५० रुपयांचा दंडही भरावा लागतो. प्रवाशाने दंड भरण्यास नकार दिल्यास त्याला रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ)च्या ताब्यात दिले जाते. त्याच्याविरुद्ध रेल्वे कायद्याच्या कलम १३७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यानंतर, संबंधित प्रवाशाला दंडाधिकाऱ्यासमोर उभा करण्यात येते. दंडाधिकारी त्याला विनातिकीट प्रवास व दंड न भरल्याबद्दल एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावू शकतात. त्यानंतरही, प्रवाशाने दंड भरण्यास नकार दिल्यावर त्याला सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. संसदीय रेल्वे समितीने २०१८ मध्ये विनातिकीट प्रवासामुळे रेल्वेला मोठा महसूल गमवावा लागत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. रेल्वेच्या २०१६ -२०१७ या वर्षासाठीचा आर्थिक अहवाल तपासताना समितीने हे निरीक्षण नोंदविले होते. त्यानंतर, त्याची दखल घेत रेल्वे बोर्डाने रेल्वेच्या देशातील प्रत्येक विभागाला विनातिकीट प्रवाशांविरुद्धची मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश दिले होते. विभागाला त्यासाठी लक्ष्यही ठरवून दिले होते. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Web Title: One crore Passengers without tickets fined by railways