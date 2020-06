पुण्यातील स्मृती वन देशासाठी ‘रोल मॉडेल’

नवी दिल्ली - ‘‘पुण्यतील वारजे भागामध्ये एका ओसाड जमिनीचे रूपांतर झाडांनी बहरलेल्या उद्यानात करण्याचा संकल्प काही नागरिकांनी पाच वर्षांपूर्वी सोडला. सरकारचीही साथ मिळाली आणि पाहता पाहता सरकारी - खासगी भागीदारीतून वारज्यातील ओसाड जमिनीवर एक सुंदर आणि देखणे स्मृती वन उभे राहिले. तेच आता देशपातळीवर साकारणाऱ्या नगर वन प्रकल्पासाठीचे ‘रोल मॉडेल’ ठरले आहे. देशातील २०० शहरांमध्ये अशा नगर वनांची निर्मिती करण्यात येणार असून त्यातील देखण्या प्रयोगांना राष्ट्रीय पातळीवर पारितोषिकेही देण्यात येतील,’’ असे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जागतिक वन दिनानिमित्त दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना जावडेकर यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय नगर वन मोहिमेची घोषणा केली. राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्राचे वनमंत्री संजय राठोड, ‘टेरी’ संस्थेच्या संस्थापक विनिता आपटे, पर्सिस्टंट सिस्टिम चे अध्यक्ष डॉ आनंद देशपांडे आदी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. नगर वने योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २०० शहरांत सरकारी- खासगी भागीदारीतून नगर वने विकसित करण्यात येतील. यासाठी ते भाग राखीव ठेवावेत, व याला जन आंदोलनाचे स्वरूप द्यावे, असेही आवाहन जावडेकर यांनी केले. प्रस्तावित नगर उद्यानांच्या निर्मितीसाठी सरकारचा वाटा ‘कॅम्पा’ निधीतून दिला जाईल असेही ते म्हणाले. नगर वनांसाठीच्या सूचना आणि माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन जावडेकर यांच्या हस्ते झाले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा वारज्यातील स्मृती वने आणि भारतातील इतर अनेक हरित उपक्रम बघता, हे सिद्ध होते की प्रत्येकजण काही ना काही बदल घडवू शकतो. आपण निसर्गावर किती अवलंबून आहोत हे कोरोनाने जाणवून दिले. निसर्गाला आपली असेल त्यापेक्षा अधिक गरज आपल्याला निसर्गाची असते, हे समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

- इब्राहिम थिया, कार्यकारी संचालक, संयुक्त राष्ट्रांच्या वाळवंटीकरणा विरोधातील करार संस्था स्मृती वनात साडे सहा हजार झाडे

वारज्याच्या स्मृती वनात २०१५ ते २०१७ या काळात सुमारे सहा हजार ५०० झाडे लावली गेली. अनेकांनी आपल्या प्रियजनांच्या स्मृतीनिमित्त झाडे लावली आणि दत्तक घेतली.

