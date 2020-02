राष्ट्रवादबाबत भागवत यांचे मोठे विधान; म्हणाले...

रांची : आपण राष्ट्रवादसारख्या शब्दांचा वापर करायला नको. याचा अर्थ नाझी किंवा हिटलरशी जोडला जाऊ शकतो. अशावेळी राष्ट्र किंवा राष्ट्रीय यांसारख्या शब्दांचा प्रामुख्याने वापर करायला हवा, असे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात मोहन भागवत बोलत होते. भागवत यांनी 'आरएसएस'चा विस्तार देशासाठी आहे. आमचे उद्दिष्ट भारताला विश्वगुरू बनवण्याचे आहे. हिंदूत्त्वच्या अजेंड्यावर आरएसएस काम करेल. तसेच जगासमोर सध्या अनेक मोठी आव्हानं आहेत. आता राष्ट्रवादासारख्या शब्दांचा वापर नको. पण त्याऐवजी राष्ट्र किंवा राष्ट्रीय यांसारख्या शब्दांचा प्रामुख्याने वापर व्हायला हवा.

#WATCH Ranchi: RSS chief recounts his conversation with an RSS worker in UK where he said "...'nationalism' shabd ka upyog mat kijiye. Nation kahenge chalega,national kahenge chalega,nationality kahenge chalgea,nationalism mat kaho. Nationalism ka matlab hota hai Hitler,naziwaad. pic.twitter.com/qvibUE7mYt

— ANI (@ANI) February 20, 2020