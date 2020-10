पायाभूत प्रकल्प उभारणीचा वेग मंदावला

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे देशाची आर्थिक चाके मंदावली असताना याचा मोठा फटका देशातील बड्या प्रकल्पांना बसला आहे. विविध कारणांमुळे काही प्रकल्पांची कामे थंडावली असून त्यांच्या किमतींमध्येही आता अव्वाच्या सव्वा वाढ झाल्याचे दिसून येते. सांख्यिकीय आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने ठप्प झालेल्या पायाभूत प्रकल्पांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. कोरोनामुळे बाजारपेठेचे सगळे रूपच पालटून गेल्याने या प्रकल्पांच्या उभारणीत नव्याने अडथळे निर्माण होताना दिसून येतात. Edited By - Prashant Patil

