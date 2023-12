आरोपींना अराजकता माजवायची होती, विदेशी फंडीगचंही कनेक्शन... ; संसद घुसखोरी प्रकरणात पोलिसांचा मोठा खुलासा

parliament security breach mastermind Lalit Jha wanted to create anarchy compel govt to meet their demands police made big revelations

रोहित कणसे संसदेत घुसखोरी केल्या प्रकरणी 6 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेचा मास्टरमाइंड ललित झा याला दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी पटियाला हाऊस कोर्टात हजर केले. न्यायालयाने त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेमागे ललित झा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा हात असून त्यांना सरकारकडून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करवून घ्यायच्या होत्या, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात केलेल्या रिमांड याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर त्यांना देशात अराजकता माजवायची होती. या घटनेमागील आरोपींचा खरा हेतू आणि त्यांचे शत्रू देशासोबतचे तसेच दहशतवादी संघटनांशी संबंधाच्या अँगलचाही तपास पोलिस करत आहेत. ललित झा ला पटियाला हाऊस कोर्टाने 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तसेच नियोजित हल्ल्यामागील मोठा कट उलगडण्यासाठी सखोल आणि सविस्तर चौकशीची गरज असल्याचे देखील म्हटले आहे. न्यायालयात युक्तिवाद करताना, ललित झा मास्टरमाइंड आहे, त्यामुळे त्याच्या कोठडीची गरज आहे. या कटामागे किती लोकांचा हात होता, याचा शोध घ्यावा लागेल. पुरावे गोळा करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये जावे लागते, असेही दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. कटात वापरलेला मोबाइलही जप्त करण्यात येणार आहे.