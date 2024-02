Passenger Corridor: दिल्ली-मुंबईसह सर्व रेल्वे मार्गांवर पॅसेंजर कॉरिडॉर होणार; रेल्वेमंत्री वैष्णव यांची माहिती

नवी दिल्ली : दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकातासह सर्व गर्दीच्या रेल्वेमार्गांवर पॅसेंजर कॉरिडॉर होणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या कामांसाठी १,१७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

त्या तुलनेत ‘एनडीए’ सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी १३०० टक्क्यांनी अधिक, म्हणजे १५,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. आमच्या काळात रेल्वेने कात टाकल्याचेही ते म्हणाले. (Passenger Corridor will be established on all railway lines including Delhi Mumbai says Railway Minister Vaishnav)