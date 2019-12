नेहरूंच्या अवमानप्रकरणी मॉडेल पायल रोहतगी ताब्यात

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील आपल्या वादग्रस्त व्हिडिओंमुळे कायम चर्चेत राहणारी अभिनेत्री आणि मॉडेल पायल रोहतगी हिला राजस्थान पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी तिला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, अद्याप तिला अटक करण्यात आलेली नसल्याची माहिती आहे.

कशामुळे झाली अटक?

या संदर्भात एएनआय या वृत्तसंस्थेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानच्या बुंदी पोलिसांनी पायलला ताब्यात घेतले आहे. पायल विरोधात नेहरूंचा अपमान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप या प्रकरणी अटक करण्यात आलेली नाही. बुंदी जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षक ममता गुप्ता यांनी सांगितले की, पायल रोहतगीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. तिच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पायलने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये स्वातंत्र्य सैनिक मोतीलाल नेहरू यांचा अपमान केला आहे. तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्नी विषयीही बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. युवक काँग्रेसचे नेते चर्मेश शर्मा यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. पायलच्या विरोधात कलम 66 आणि 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पायलने नेहरू कुटुंबाविषयी वक्तव्य करूना बदनामीच्या हेतून चुकीचे आरोप केले आहेत, असे शर्मा यांनी तक्रारीत म्हटले होते.

Rajasthan: Model & actress Payal Rohatgi detained by Bundi police, allegedly for her comment on former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. SP Mamta Gupta says, "Payal Rohatgi has been detained. Case registered." pic.twitter.com/KkKxXDwpgA

— ANI (@ANI) December 15, 2019