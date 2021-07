पेगॅसस हा चर्चेचा मुद्दाच नाही

By

नवी दिल्ली - पेगॅसस (Pegasus) पाळत, कृषी कायदे यासारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांच्या आक्रमक गोंधळामुळे (Confusion) लोकसभेमध्ये (Loksabha) आजही कामकाज न झाल्याने हा आठवडा वाया गेला आहे. दरम्यान, सरकारने पेगॅससची ‘नॉनइश्यू’ आणि ‘नॉनसिरियस इश्यू’ अशा शब्दात संभावना करून विरोधकांना अन्य जनहिताचे मुद्दे मांडण्याचा सल्ला दिला आहे. तर पेगॅससप्रकरणी सरकारचे नाक पकडले गेले असल्याने सरकार चर्चेला मान्य होणार नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. (Pegasus is Not a Point of Discussion)

लोकसभेमध्ये कामकाज सुरू होताच कॉंग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी पेगॅससवर चर्चेची मागणी केली. मात्र सभापतींनी ती नाकारल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. गोंधळ वाढल्यानंतर बारापर्यंत कामकाज स्थगित करावे लागले. त्यानंतर कामकाज सुरू झाल्यानंतर या गोंधळाची पुनरावृत्ती झाली. यातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (राष्ट्रीयीकरण) दुरुस्ती विधेयक २०२१ मांडल्यानंतर कामकाज तहकूब करण्यात आले. तत्पूर्वी, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधकांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले, की माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदन दिले.

मुद्दाच नसलेल्या विषयाला मुद्दा बनवून (नॉन इश्यूला इश्यू बनवून) संसद चालू दिली जात नाही. जनतेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय असून कामकाज समितीमध्ये पुढे आलेल्या विषयांवर चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. महत्त्वाची विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर होऊ नये, असे सरकारची भूमिका असून विरोधकांनी जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करावी. विरोधक संसदेचे कामकाज चालू देत नाही. प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत चालावा, असे म्हणत संसदीय कार्यमंत्र्यांनी हा (पेगॅसस) नॉन इश्यू आणि नॉन सिरियस इश्यू आहे, असे म्हणत सूचकपणे यावर चर्चा होणार नसल्याचे संकेत दिले.

देशात ६३ जिल्ह्यांत रक्तपेढ्या नाहीत

देशात ३५०० परवानाधारक रक्तपेढ्या असून, देशातील ६३ जिल्ह्यांमध्ये रक्तपेढ्याच नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने आज लोकसभेत दिली. राष्ट्रीय धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एकतरी रक्तपेढी असावी, असेही सरकारने म्हटले आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. विविध प्रशासकीय कारणांमुळे ज्या ठिकाणी रक्तपेढ्यांची गरज आहे, त्या जिल्ह्यांची निवड राज्य करीत असते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये रक्तपेढी नाही, तेथील गरज ही शेजारी जिल्ह्यांतून पूर्ण केली जाते. मात्र, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकतरी रक्तपेढी असायला हवी, असे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे मंडाविया यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे. त्यामुळे गरजेनुसार रक्तपेढ्या स्थापन करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. तथापि, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्राने पाठबळ दिले आहे. त्यात सध्याच्या रक्तपेढ्या सक्षम करण्याबरोबर नव्या रक्तपेढ्या स्थापन करणे याचाही समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पेगॅससवर चर्चा का नाही - खर्गे

राज्यसभेतही कामकाज गोंधळामुळे न झाल्याने विरोधकांची रणनीती ठरविण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात झाली. त्यानंतर खर्गे यांनी सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, की विरोधक आम्ही कामकाज चालू देत नाही, असा आरोप केला जात आहे. मात्र हा आरोप खोटा आहे. आम्ही चर्चेसाठी कितीही प्रयत्न केले तरी सरकार मान्य करणार नाही. कारण सरकारचे नाक पकडले गेले आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार असेल तर पेगॅससवर चर्चा का नाही करत, असे आव्हानही खर्गे यांनी दिले.