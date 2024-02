Nitin Gadkari: 'चांगलं काम करुनही काहींना सन्मान मिळत नाही'; नितीन गडकरी नेमकं काय म्हणाले?

नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आपल्या बेधडक वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. असच एक वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चांना तोंड फुटलं आहे. ते म्हणालेत की, 'कोणताही पक्ष सत्तेत असो. जो चांगले काम करतो त्याला क्वचितच त्याप्रमाणे मान-सन्मान मिळतो.' (Person who does good work never gets respect says Union minister Nitin Gadkari )

संधीसाधू नेते सत्ताधारी पक्षासोबत येत असल्याबाबत नितीन गडकरी यांनी चिंता व्यक्त केली. विचारधारेमध्ये आलेला कमकूवतपणा लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट नाही. असेही नेते आहेत जे आपल्या विचारधारेवर कायम आहेत. पण, त्यांची संख्या आता कमी होत आहे, असं गडकरी म्हणाले. गडकरींनी कोणत्या एका विशिष्ट नेत्याबाबत हे वक्तव्य केलं नाही.