ही वेळ सरसकट प्रयोगांची नाही; पर्यायी उपचारांची परवानगी न्यायालयाने फेटाळली 

नवी दिल्ली - ही वेळ सरसकट प्रयोग करण्याची नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोरोना विषाणूविरोधात युनानी आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीचा वापर करण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून अद्यापही त्यावर कोणतेही औषध किंवा उपचार पुढे आला नसल्याने युनानी आणि होमिओपॅथी औषधांचा पर्यायी उपचार म्हणून वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका डॉ. सी. आर. शिवराम यांनी केली होती. न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही याचिका सादर करण्यात आली. मात्र, कोरोना हा नवा विषाणू आहे. त्यावर प्रयोग करत बसण्याची ही वेळ नाही. त्यामुळे यावर लस तयार करण्याचे काम तज्ज्ञांना करू द्या, तोपर्यंत वाट पहा, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत याचिका फेटाळली. रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्याबाबतही करण्यात येत असलेल्या दाव्यांबाबतही न्यायालयाने मतप्रदर्शन केले. कोरोनविरोधात लढण्यासाठी प्रतिकारशक्ती खरोखरच पुरेशी असते का?, सध्याच्या परिस्थितीत प्रतिकारशक्ती वाढविणे म्हणजे नक्की काय? इतर विषाणूंविरोधात उपयुक्त ठरू शकणारी ही प्रतिकारशक्ती कोरोनविरोधात पुरेशी ठरेल का? असे प्रश्न उपस्थित करताना न्यायालयाने विविध विषाणूंसाठी वेगवेगळी पातळीची प्रतिकारशक्ती आवश्यक असू शकते, असे सांगितले. न्यायालय म्हणाले...

- अर्धवट ज्ञान नेहमीच अधिक धोकादायक असते.

- विषाणूबाबत नेमकी माहिती नसताना कोणत्याही वैद्यकीय शाखेशी संबंधित उपचारांची आधारहीन शिफारस या घडीला करणे योग्य नाही.

- अज्ञानामुळे आणि अचूक माहितीच्या अभावामुळे भीती उत्पन्न होते.

