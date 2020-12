सलग 10 दिवस पेट्रोल-डिझेल उच्चांकांवर स्थिर; ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा नाहीच

नवी दिल्ली : एका आठवड्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात भलेही 100 रुपयांची वाढ झालेली असो मात्र, पेट्रोल-डिझेलचे भाव सध्यातरी स्थिर आहेत. थंडीमध्ये वाढ झाल्याने जगभरात कच्च्या तेलाची मागणी वाढत आहे. विकसित देशांमध्ये बिल्डींगचे तापमान सामान्य ठेवायला सेंट्रलाईज्ड हिटींग सिस्टीम लावलेला असतो, जो कच्च्या तेलाच्या उत्पादनांवर चालतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या मागणीत वाढ होत आहे. हेही वाचा - फेसबुक इंडियाचे प्रमुख म्हणतात, बजरंग दलाला FB वर बंदी घालण्याची गरज नाही

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत सातत्याने कमालीची वाढ होत आहे. ब्रेंट क्रूड दहा महिन्यांमध्ये एका उंचीवर असलेला पहायला मिळाला आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, पुढच्या वर्षी कच्च्या तेलाच्या किंमती 65 डॉलरवर पोहोचू शकतात. तर डोमेस्टीक मार्केटमध्ये आज सलग दहाव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलचे दर तसेच आहेत. त्यात कसलाही बदल झालेला नाहीये. सरकारी तेल कंपन्यांनी आज सलग 10 व्या दिवशी कसलाही बदल केला नाहीये. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ अथवा घट याबाबतचे अपडेट हे दररोज सकाळी सहा वाजता जाहीर केले जातात.

दिल्लीमध्ये आज 17 डिसेंबर रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कसलाही बदल झालेला नाहीये. पेट्रोलचा दर 83.71 रुपये प्रति लीटर तर डिझेलचा दर 73.87 रुपये प्रति लीटर आहे.

मुंबईमध्येही पेट्रोलचे दर स्थिर असलेले पहायला मिळत आहेत. मुंबईत पेट्रोलचा दर 90.34 रुपये प्रति लीटर आहे तर डिझेलचा दर 80.51 रुपये प्रति लीटर आहे.

कोलकातामध्येही परिस्थिती जैसे थे आहे. पेट्रोलचे भाव 85.19 रुपये प्रति लीटर आहे तर डिझेलचा दर 77.44 रुपये प्रति लीटर आहे.

चेन्नईमध्येही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली नाहीये. पेट्रोलचे दर 85.51 रुपये प्रति लीटर आहे तर डिझेलचे दर 79.21 रुपये प्रति लीटर आहे.

बेंगलोरमध्ये पेट्रोल 86.51 रुपये प्रति लीटर आहे तर डिझेल 78.31 रुपये प्रति लीटर आहे.

Web Title: petrol diesel price remained on high level on 10th day despite crude oil being expensive