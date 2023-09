Video: चेन्नईत तुफान पाऊस; पेट्रोल पंपाचं छत कोसळून भीषण अपघात; एक ठार

नवी दिल्ली : तामिळनाडूत सध्या तुफान पाऊस सुरु असून राजधानी चेन्नईत एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत एका पेट्रोल पंपावरील छत कोसळलं असून त्यात या पंपावरील एका कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या ठिकाणी युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु करण्यात आलं आहे. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. (Petrol Pump in Chennai terrible accident due to heavy rain roof collapse of petrol pump one killed)

सहा लोक जखमी

एएनआयच्या माहितीनुसार, सातत्यानं सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळं चेन्नईतील सैदापेट भागातील एका पेट्रोल पंपावरील भलं मोठं पूर्णतः खाली कोसळलं. या भीषण दुर्घटनेत ६ लोक जखमी झाले आहेत. तर पेट्रोल पंपावर काम करणारा कंधासामी नामक एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. चेन्नई पोलिसांनी ही माहिती दिली. (Latest Marathi News)

पेट्रोल पंपावरील छत कोसळल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर अग्निशमनदल आणि पोकलेनच्या मदतीनं हे छत हटवण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. या बचाव कार्याचा व्हिडिओ देखील एएनआयनं ट्विट केला आहे. (Marathi Tajya Batmya)