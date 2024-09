देश

India Arms Export to Israel : इस्राईलला शस्त्र पुरवू नका! भारतीयांची सुप्रीम कोर्टात धाव

PIL filed in Supreme Court to ban arms export to Israel : सार्वजनिक क्षेत्र तसेच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून इस्राईलला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांची निर्यात सुरू आहे.