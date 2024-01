कोणत्या गाईंची पंतप्रधान मोदींनी केली गोसेवा? का आहेत खास? जाणून घ्या

नवी दिल्ली- मकर संक्रांतीच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोसेवा केली होती. त्यांनी गाईंना चारा खावू घातला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी गोसेवा केली त्या गाई पुंगनुर जातीच्या आहेत. या गाई खास असतात. यांना घरी देखील पाळता येतं. या गाईंची उत्पत्ती आंध्र प्रदेशच्या पुंगनुर गावात झाली आहे. गावाच्या नावावरुन त्यांचं नाव पुंगनुर पडलं आहे.(PM Modi Feeds Punganur Cows On Makar Sankranti what spcial in this Breed)

पुंगनुर गाईंचं दूध खूप पौष्टिक असतं. या गाईच्या दूधामध्ये एयू पदार्थ आढळतो. सोन्याचे रासायनिक नाव एयूच आहे. आजही आंध्र प्रदेशमध्ये तिरुपती तिरुमालासह विविध मंदिरांमध्ये याच गाईंचं दूध खीर प्रसाद तयार करण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे मंदिर कार्यासाठी दूधाला मागणी जास्त असते. एका हिंदी वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.