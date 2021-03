PM मोदी यांच्या वक्तव्यामुळे मिम्सचा पाऊस , नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर केलं ट्रोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसीय बांग्लादेशच्या दौऱ्यावर आहेत. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या 50 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठीचे प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांना निमंत्रण आहे. यावेळी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मोदींना गार्ड ऑफ ऑनर दिला गेला. मात्र, बांगलादेशच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येथे केलेल्या आपल्याच एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल होत आहे. नेटकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेत मोदींसह त्यांच्या समर्थकांवर टीकास्त्र सोडलं आहे. मोदी यांनी बांगलादेशमध्ये केलेल्या विधानामुळे सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडला आहे.

मोदी यांनी काय केलं होतं वक्तव्य?

मी बांगलादेशच्या बंधुभगिनींना अभिमानाने सांगू इच्छितो की, मी 20-22 वर्षांचा असताना बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला होता. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी त्या संघर्षामध्ये सहभागी होणं, माझ्या आयुष्यातील पहिल्या आंदोलनामधील एक होतं. माझं वय तेंव्हा 20-22 वर्षे होतं जेंव्हा मी आणि माझ्या काही साथींनी बांग्लादेशच्या लोकांच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला होता आणि तुरुंगवास देखील भोगला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वरील वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर मिम्सचं तुफान आलं आहे. पाहुयात, मोदी यांच्यावरील मिम्स आणि व्हायरल होणारे मेसेज...

When Niel Armstrong landed on the Moon, Modi was there on the moon selling tea. #LieLikeModi pic.twitter.com/4gwyWBldjH — Shakuntala Sahu MLA (@ShakuntalaSahu0) March 26, 2021

Modi ji was right. Here is his video of going to jail after his 'struggle for Bangladesh's independence'.. we take our words back. #LieLikeModi pic.twitter.com/pcHItrUUlI — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) March 27, 2021

Modi says he was jailed for protest to support Bangladesh’s independence Bal नरेंद्र with his colleagues when he fought for Bangladesh Independence. #LieLikeModi #NoVoteTo_LiarModi#बंग्लादेश दौरा.. नरेंद्र मोदी. pic.twitter.com/Y76KFERPWk — Arfaat karim (@karim_arfaat) March 27, 2021