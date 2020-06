UN सुरक्षा परिषदेत भारताला अस्थायी सदस्यपद मिळाल्यावर पंतप्रधानांकडून ट्विट; म्हणाले...

नवी दिल्ली : भारताची आठव्यांदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या तात्पुरत्या सदस्यपदी निवड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत आपला आनंद व्यक्त केला. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळण्यासाठी जगभरातील देशांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल मी आभारी आहे. भारत जागतिक शांतता, सुरक्षा, नि:पक्षपातीपणा या मुद्द्यांवर सर्वांसोबत काम करेल, असं मोदी म्हणाले आहेत.

बुधवारी भारताचा सुरक्षा परिषदेत समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी भारताला 192 पैकी 184 मतं मिळाली आहेत. या विजयानंतर संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे प्रतिनिधी टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी सर्व देशांचे आभार मानले आहेत. तसेच भारताची सदस्यपदी निवड झाल्यामुळे त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल त्यांनी आदर व्यक्त केला आहे. जग सध्या एका कठीण प्रसंगातून जात असताना भारत सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला आहे. आम्हाला विश्वास आहे की याकाळात भारत आपलं नेतृत्व सिद्ध करेल आणि एका बहुपक्षीय व्यवस्थेला चांगली दिशा मिळेल, असं तिरुमूर्ती म्हणाले आहेत. भारतासोबत आयर्लंड, नॉर्वे आणि मॅक्सिको या देशांचाही सुरक्षा परिषदेत समावेश झाला आहे.

