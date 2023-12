PM Modi in Ayodhya: 22 जानेवारीला अयोध्येमध्ये येऊ नका; पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना असं का केलं आवाहन?

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येमध्ये आज अयोध्याधाम रेल्वे स्थानक आणि नव्या महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण केले. यावेळी जनतेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, सर्वांनाच अयोध्येत येण्याची इच्छा आहे. पण, २२ जानेवारी रोजी सर्वांना इथं येणं शक्य नाही. त्यामुळे राम लल्ला प्रतिष्ठापणेचा विधी झाल्यानंतर देशवासियांनी दर्शनासाठी अयोध्येमध्ये यावं. (pm narendra modi in rally speech said do not come 22 January inauguration date in ayodhya ram mandir )

22 जानेवारी रोजी अयोध्येमध्ये राम लल्लाची प्रतिष्ठापणा पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. अयोध्येतील राम मंदिराचा सोहळा ऐतिहासिक आणि भव्य असा होणार आहे. सोहळ्यासाठी देशभरातील मान्यवर लोकांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात लोक दर्शनासाठी अयोध्येत येण्याची शक्यता आहे. माहितीनुसार, सध्या ९० हजार लोक दररोज राम मंदिराच्या दर्शनासाठी येत आहेत.