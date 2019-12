हिंसाचाराच्या घटनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले! काय म्हणाले पाहा

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्यामुळं देशभरात उसळलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेवर आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केलंय. पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असं आवाहन केलंय.

The Citizenship Amendment Act, 2019 was passed by both Houses of Parliament with overwhelming support. Large number of political parties and MPs supported its passage. This Act illustrates India’s centuries old culture of acceptance, harmony, compassion and brotherhood.

I want to unequivocally assure my fellow Indians that CAA does not affect any citizen of India of any religion. No Indian has anything to worry regarding this Act. This Act is only for those who have faced years of persecution outside and have no other place to go except India.

काय म्हणाले नरेंद्र मोदी?

हिंसाचाराच्या घटनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चार ट्विट केले आहेत. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी त्या विधेयकाला मंजुरीसाठी पाठिंबा दिला आहे. हिंसाचारासारख्या घटनांमुळं भारताच्या पारंपरिक बंधुत्व, सद् भाव, करुणा या संस्कृतीला तडा जातो. मी तमाम भारतीयांना, ही ग्वाही देतो नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळं भारतातील कोणत्याही धर्माच्या नागरिकत्वावर परिणाम होणार नाही. भारतीयांना या कायद्यामुळं काळजी करण्याचं कारण नाही. ज्यांच्यावर वर्षानुवर्षे अन्याय झाला आहे आणि त्यांना भारतात वास्तव्य करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशांसाठी हा कायदा आहे. हे वेळ आपण सगळ्यांनी मिळून एकत्र काम करण्याची आहे. प्रत्येक भारतीयला विशेषतः गरिबांना आणि उपेक्षितांना सक्षम करून भारताच्या विकासाला हात भार लावण्याची वेळ आहे. आपल्याला कोणी हेतुपरस्सर वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत असले तर, ते कदापी सहन केलं जाणार नाही. हे वेळ शांतता राखण्याची आपली एकत्मता राखण्याची आणि बंधुभाव टिकवण्याची आहे. माझं सगळ्यांना आवाहन आहे की, तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या अफवेपासून दूर रहा.

The need of the hour is for all of us to work together for the development of India and the empowerment of every Indian, especially the poor, downtrodden and marginalised.

We cannot allow vested interest groups to divide us and create disturbance.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2019