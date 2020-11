आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, नाहीतर...; पंतप्रधान मोदींचा इशारा

लोगोंवाला (राजस्थान)- भारताला आजमावून पाहण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘मुहंतोड जबाब ’मिळेल, असा इशारा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अप्रत्यक्षपणे चीन आणि पाकिस्तानला आज दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याहीवर्षी दिवाळी जवानांसमवेत साजरी केली. राजस्थानच्या लोगोंवाला चौकी येथे जवानांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ पासून दरवर्षी दिवाळी सीमेवर आघाडीच्या चौकीवर साजरी करतात. गेल्यावर्षी ते राजौरीत गेले होते. तत्पूर्वी २०१८ मध्ये उत्तराखंड येथे तर २०१७ रोजी गुरेज सेक्टरला भेट दिली होती. मोदी म्हणाले की, भारतमातेच्या सेवेसाठी आणि रक्षणासाठी चोवीस तास दक्ष राहणाऱ्या सर्व जवानांना माझ्याकडून आणि देशातील १३० कोटी जनतेकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्यामुळेच देश आहे, आनंद आणि उत्सव आहे. आपण बर्फाच्छादित प्रदेशात असाल किंवा वाळवंटात असाल, माझी दिवाळी तुमच्याशिवाय अपूर्ण आहे. आपल्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि रौनक पाहून माझा आनंद द्विगुणित होतो. आपल्या धाडसाचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे, असे मोदी म्हणाले.

आपल्या भाषणात चीनचे नाव न घेताना मोदी म्हणाले, आज संपूर्ण जग विस्तारवादी शक्तींनी त्रस्त झाले आहे. विस्तारवाद हा एक प्रकारचा मानसिक आजार असून ते १८ व्या शतकातील विचारांचे द्योतक आहे. भारताची भूमिका ही नेहमीच समजूतदारपणाची राहिली असून परस्पर सामंजस्याने धोरण आखण्यावरच भारत विश्‍वास ठेवतो. मात्र आपल्याला कोणी आजमावून पाहण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला चोख उत्तर दिले जाईल. जगातील कोणतीही शक्ती आमच्या साहसी जवानांना सीमांचे रक्षण करण्यापासून रोखू शकत नाही. देशांच्या सीमांना आव्हान देणाऱ्यांना चोख उत्तर देण्याचे धाडस आणि राजकीय इच्छा देखील आपल्याकडे आहे आणि हे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे. भारत कधीही देशहिताशी तडजोड करत नाही हे देखील जगाने ओळखले आहे.

