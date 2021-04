राष्ट्रहिताच्या नजरेतून >> निवडणुका जिंकण्यासाठी बुद्धिमत्ता लागते... 

जगभरात झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये ‘इट्स इकॉनॉमी, स्टुपिड’चा नारा लावला गेला. कारण बिल क्लिंटन यांच्यासाठीची ही घोषणा प्रसिद्ध राजकीय सल्लागार जेम्स कार्विल यांनी तयार केली होती. कार्विल यांनी जगभरातील अनेक नेत्यांना राजकीय सल्ले दिले आहेत. त्यांना आपण अमेरिकन प्रशांत किशोर म्हणू शकतो. ही घोषणा म्हणा की भाषा. मात्र, ती कायम तर्काच्या कसोटीवर खरी उतरली आहे. पुणे : अंशतः लॉकडाऊन, पोलिसांकडून नाकेबंदी; रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा! गेल्या दशकात चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे आश्वासन ज्या नेत्यांनी दिले आणि आश्वासन पाळले ते सत्तेवर आल्याचा वा पुन्हा निवडून आल्याचा इतिहास आहे. २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दा घेऊन निवडणुका जिंकल्या होत्या; तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी याच आश्वासनावर निवडून आले होते. मोदींच्या कार्यकाळात पहिल्या वर्षानंतरच अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. त्यानंतर कोसळायला लागली. २०१६-१७ मध्ये नोटबंदी केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेची प्रगती थंडावली. त्यानंतरच्या आठ तिमाहीपैकी सात तिमाहीत आर्थिक वाढ कमी कमी होत गेली. कोरोना संसर्गानंतर अर्थव्यवस्थेची वाटचाल नकारात्मक वाढीकडे झाली. मात्र, खरे सांगायचे झाल्यास कोरोनापूर्वी अर्थव्यवस्थारूपी रुग्णाची तब्येत काही ठणठणीत नव्हती. दुसरीकडे मात्र अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक निर्देशांकात भारताची कामगिरी सुमार होत चालली आहे. जागतिक निर्देशांकात भारताची सातत्याने घसरण होत आहे. अनुकूल की प्रतिकूल स्थिती आर्थिक प्रगती, रोजगार आणि गुजरात मॉडेलच्या धर्तीवर विकास या आश्वासनांवर नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुका जिंकल्या; मात्र सुरुवातीचे २४ महिने सोडले, तर मोदींनी आश्वासने पाळली नाहीत. मात्र, असे असतानाही खरेतर २०१७ च्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका मोदींनी जिंकायला नको होत्या. कारण त्या वेळी झालेल्या नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला जबर नुकसान झाले, बेरोजगारी वाढली, व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांचे जबर नुकसान झाले होते. २०१९ च्या उन्हाळ्यानंतर अर्थव्यवस्था संकटात सापडली होती. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता. कोणत्याही लोकशाहीसाठी ही कठीण परिस्थिती असते. काही आकडेवारी एवढी भंयकर होती, की मोदी सरकारला एकतर ही आकडेवारी लपवून ठेवावी लागली किंवा ती बदलावी लागली, तरीही मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आले. आतापर्यंतच्या देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा अर्थव्यवस्था वाढीने दुहेरी नकारात्मक आकडा गाठला. याबद्दल कोरोनाला दोषी ठरवले जाईल; मात्र या परिस्थितीमुळे कित्येकांचे प्राण गेले आहेत. हजारोंनी रोजगार गमावले आहेत आणि लोकांच्या आर्थिक बचती नष्ट केल्या आहेत. पहिली तीन वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एवढी वाईट आहेत, की ही परिस्थिती विरोधी पक्षांसाठी अनुकूल आहे. ते एकहाती जिंकायला पाहिजेत. मात्र, आज हे चित्र वेगळेही होऊ शकते. चमत्कार इतर देशांतही अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर अपयशी ठरूनही मोदी निवडणुका का जिंकत आहेत; मात्र हा चमत्कार केवळ भारतात घडला असे नाही, तर अनेक देशांमध्ये हे झाले आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत असूनही डोनाल्ड ट्रम्प पराभूत झाले; मात्र त्यांची मते वाढली, जनाधार शाबूत राहिला. मतदारांवर अर्थव्यवस्था सोडून कोरोना संसर्ग, वर्णभेद हे मुद्दे ट्रम्प यांच्यासाठी भारी ठरले. मात्र बायडेन यांनी प्रचारादरम्यान कुठलेही आर्थिक आश्वासन दिले नव्हते; मग मोदी का निवडून येतात, याची तुलना आपल्याला पुतीन यांच्याशी करता येईल. या वेळचा स्तंभ हा रुचिर शर्मा यांच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या लेखावरून प्रेरित आहे. या लेखात पुतीन यांनी रशियावरील आर्थिक निर्बंधाला कसे निष्प्रभ केले आहे. अर्थव्यवस्थेत विशेष चमक न दाखवता पुतीन निवडणुकांमागून निवडणुका कसे जिंकत आहेत, हे त्यात सांगितले आहे. रशियापेक्षा भारतातील निवडणूक यंत्रणा जरा जास्त पारदर्शी, स्वच्छ आहे. मात्र हे सर्व सोडलं तरी पुतीन रशियामध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीशिवाय त्यांनी हे कसे साध्य केले? रशियन जनतेच्या मनातील अस्थिरतेच्या भावनेचा पुतीन यांना फायदा मिळाला आहे. स्थैर्य आणि नेतृत्वामुळे पुतीन यांनी हे करून दाखवले आहे. रशियाची परिस्थितीत भारताला लागू होते. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे घाव अगदी २०१४ पर्यंत ताजे होते आणि यादरम्यान आपल्या देशाने अनेक दहशतवादी हल्ले बघितले. अगदी वाजपेयी यांच्या सुरुवातीचा काळ बघितल्यास, दोन दशकांपासून कमजोर शेजारी भारताला सातत्याने घायाळ करत होता आणि भारताचे नेतृत्व अगदी वाजपेयी ते मनमोहनसिंग काय करत होते; तर ते अमेरिका आणि इतर राष्ट्रांकडे पाकिस्तानबद्दल तक्रारी करत होते. एक चांगले वर्षही येईल गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल देशभरात लागू करण्याच्या आश्वासनाने मोदींसाठी काम केले; तर सत्ताधाऱ्यांच्या नकारात्मक प्रचारामुळे मोदींचा झंझावात आपसूक वाढला. गेल्या सात वर्षांत मोदींना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करता आली नाही. मात्र राष्ट्रीय अभिमान परत मिळवून देणे, सीमेपलीकडच्या दहशतवादाला ठोस प्रत्युत्तर देणे आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे महत्त्व परत मिळवून देण्याच्या बाबतीत त्यांनी १० पैकी १० गुण मिळवले. मोदींना आर्थिक सुधारणांसाठी आता नव्या पटकथेची गरज आहे, हे कळले आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा प्रयत्न ते जरूर करतील; मात्र आतापर्यंत ज्या मुद्द्यांनी त्यांना यश मिळवून दिले आहे, ते मुद्दे ते सोडणार नाहीत. यामध्ये गरिबांसाठी योजना, दृश्‍य स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि हिदुत्ववादी राष्ट्रवाद या मुद्द्यांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्था बऱ्याच कालावधीपासून मंद झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळायला अजून वेळ जाणार आहे. कदाचित एका वाईट वर्षानंतर अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगले वर्षही येऊ शकते. आर्थिक अडचणी मनात असुरक्षिततेची भावना उत्पन्न करतात; मात्र राष्ट्रीय अभिमान किंवा धार्मिक, सांस्कृतिक ओळख संकटात सापडल्याच्या संशयावरून उत्पन्न झालेल्या भावना या आर्थिक असुरक्षिततेच्या भावनांपेक्षा जास्त प्रबळ असतात आणि त्यामुळे लोकशाही देशात जनतेच्या मनात या भावनांचे बीजारोपण करणारा नेता सातत्याने निवडणुका जिंकतो. त्यामुळे निवडणुका जिंकायला केवळ अर्थव्यवस्था नाही, तर बुद्धिमत्ता लागते, हेच खरे! अनुवाद : विनोद राऊत

