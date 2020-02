Delhi Elections : 'पराजय से हम निराश नहीं होते'; भाजपने मानली निकालापूर्वीच मानली हार?

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणूकीसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतमोजणीला सुरवात झाली असून आम आदमी पक्ष ५५ जागांनी आघाडीवर आहे. भाजपला जवळपास १५ जागांवर आघाडी मिळालेली असून हा आकडा आणखी पुढे जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, बहुमत आपलाच मिळेल असे चित्र सकाळपासूनच दिसत आहे. अशातच दिल्ली भाजप कार्यालयाबाहेर लागलेल्या पोस्टरने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या पोस्टरवरुन भाजपने निकालापूर्वीच पराभव स्विकारला आहे की काय, अशा चर्चा होत आहेत.

सध्या दिल्लीच्या भाजप कार्यालयात लागलेला पोस्टर सर्वांचे लक्ष वेधून घेतोय आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या पोस्टरवर 'विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते' असं लिहिलं आहे. तर या पोस्टरवर गृहमंत्री अमित शहा यांचा फोटो आहे. हे पोस्टर भाजपच्या दिल्लीतील पदाधिकाऱ्यांनी लावला असून दुसरीकडे भाजपचे दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी मात्र, विजयाचा दावा केला आहे. पण या पोस्टरवरून अशी चर्चा होत आहे की, भाजपने निकालापूर्वीच हार मानली आहे.

मतमोजणीतील पहिल्या टप्प्यातील कल हे आपच्या बाजूने आहेत असा सवाल केल्यानंतर मनोज तिवारी यांनी 'मी नर्व्हस नाही, भाजपसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भाजपच्या कार्यालयात जल्लोषाची तयारी सुरू आहे. भाजप आज दिल्ली सरकामध्ये येईल. भाजप ५५ जागांवर जिंकली तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका' सांगितले. तिवारी ईशान्य दिल्लीचे खासदार आहेत.

Manoj Tiwari, BJP Delhi Chief: I am not nervous. I am confident that it will be a good day for BJP. We are coming to power in Delhi today. Don't be surprised if we win 55 seats. #DelhiResults pic.twitter.com/3xPHnd6qNf

