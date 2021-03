सर्वसामान्यांना पुन्हा दणका; CNG आणि PNG च्या दरांमध्ये वाढ; जाणून घ्या काय आहेत भाव

नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये CNG आणि PNG च्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. सीएनजी गॅसच्या दरांमध्ये 70 पैसे प्रति किलोग्रॅम तर पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) मध्ये 91 पैशांची वाढ केली गेली आहे. हे नवे दर आज मंगळवार सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू होत आहेत. याबाबत माहिती देताना इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) ने आपल्या वक्तव्यात म्हटलंय की दिल्लीमध्ये आता कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) ची किंमत 43.40 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाली आहे. तर नोएडा, गाझीयाबादमध्ये 49.08 प्रति किलोग्रॅमच्या दराने CNG मिळेल. दिल्लीमध्ये आता PNG ची नवी किंमत 28.41 रुपये प्रति एससीएम असेल.

With effect from 6 am on 2nd March 2021, revised CNG price in NCT of Delhi is Rs.43.40/- per kg; while revised PNG price is Rs.28.41/- per SCM (including VAT).