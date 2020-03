पेट्रोल झाले स्वस्त!

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे भारतात आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. इंधनाच्या दरात कपात करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना या मोठा फायदा होणार आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राजधानी दिल्लीत एकलिटर पेट्रोलसाठी ६९.७५ रुपये, मुंबईत ७५.४६ रुपये, कोलकाता येथे ७२.४५ रुपये आणि चेन्नई येथे ७२.४५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच डिझेलच्या दरातही कपात करण्यात आल्याने दिल्लीत ६२.४४ रुपये, मुंबईत ६५.३७ रुपये, कोलकाता येथे ६४.७७ रुपये आणि चेन्नई येथे ६५.८७ रुपये दर झाला आहे. पेट्रोल 12 तर डिझेल 14 पैशांनी स्वस्त झाले आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर सर्वाधिक इंधनावरील व्हॅट वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर मुंबईतील इतर चार मेट्रो सिटींच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. मुंबईत सध्या 75.46 रुपये पेट्रोलचे दर आहेत.

