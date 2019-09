Video : तुम्ही बसा भांडत, चालले मी...

नवी दिल्लीः 'दोघांचे भांडण तिसऱयाचा लाभ...' या म्हणीचा प्रत्यय एका म्हशीला आला आहे. पाच सिंहाच्या भाडण सुरू असताना म्हैस निघून गेली अन् ते भांडत बसले. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रवीण कासवान यांनी ट्विटरवरून दक्षिण आफ्रिकेमधील एका नॅशनल पार्कमधील व्हिडिओ शेअर केला आहे. संबंधित व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटिझन्सनी म्हशीचे कौतुक केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेमधील क्रुगर नॅशनल पार्कमध्ये पाच सिंहांनी एका म्हशीची शिकार केली. या म्हशीला खाण्यासाठी पाचही सिंहांमध्ये भांडण सुरू झाले. सिंहांचं भांडण सुरू असल्याचे पाहून म्हैस उठली व निघून गेली. यामध्ये तिचा जीव वाचला आहे. सिहांच्या भांडणाचा म्हसीला लाभ झाला आहे.

These #lions have a lesson to teach. They were having their meal but decided to fight with each other. And food walked away. Credits in video. pic.twitter.com/e7PUaZYWnP

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 1, 2019