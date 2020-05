गावांना वाचवावे लागेल; सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबरील चर्चेत पंतप्रधानांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या साथीचा फैलाव यापुढील काळात ग्रामीण भागात होऊ नये यासाठी, म्हणजेच गावांना वाचवण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न करावे लागतील , असे स्पष्ट करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी `दो गज की दूरी` या मंत्राचे पालन अनिवार्य असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पंतप्रधान मोदी यांनी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. चर्चेची ही पाचवी फेरी होती. दुपारी तीनपासून रात्री नऊपर्यंत दोन भागांमध्ये चाललेल्या या बैठकीत आज बहुतांश मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी १७ मे नंतर लॉकडाउन संपूर्ण मागे घेण्यास विरोध दर्शविला. ठाकरे यांनी बळीराजाच्या समोर उभा ठाकलेला जगण्या-मरण्याचा प्रश्न ठळकपणे मांडला. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे - क्लिक करा राज्याचे ५४ दिवसांच्या लॉकडाउनमुळे आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे बहुतांश राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडून आर्थिक पॅकेज तातडीने मिळण्याची मागणी केली. '' कोरोना काळात तरी आपण पक्षीय राजकारणापासून दूर राहिले पाहिजे,`` अशा रोखठोक शब्दांत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना आपले म्हणणे ऐकविले. ''खरेतर लॉकडाउनमध्ये जो जिथे आहे त्याने तिथेच राहावे, असा आमचा प्रयत्न होता. मात्र अखेर माणसाचे मन हे माणसाचे मन असते आणि कोणालाही आपल्या घराची ओढ लागणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच आम्हाला काही निर्णय बदलणे भाग पडले,'' अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी स्थलांतरित कष्टकर्‍यांना त्यांच्या राज्यांमध्ये परत पाठवण्याच्या निर्णयाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. लॉकडाउननंतरच्या लढाईची आखणी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आजची ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक बोलावली होती. गृहमंत्री शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. `लॉकडाउन-३` नियोजनाप्रमाणे रविवारी संपले तरी, संवेदनशील भागांमधील निर्बंध चालूच राहतील असे केंद्राने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. रेल्वे गाड्या हळूहळू सोडण्याबाबत केंद्र अनुकूल दिसत आहे. मात्र तमिळनाडू, तेलंगणासह दक्षिणेकडील राज्यांनी याला विरोध दर्शविला आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानिस्वामी यांनी ३१ मेपर्यंत लॉकडाउन वाढविण्याची विनंती केली. राज्यांसमोरील आर्थिक संकट, लोकांच्या वाढत्या अडचणी, लॉकडाऊन ४ लागू होणार का, लोकांना आपल्या राज्यांत पाठविण्यात येणारे अडथळे, कोरोनाने अर्थव्यवस्थेवरही हल्ला चढवल्याने राज्याची आर्थिक घडी पुन्हा बसविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न या विषयांवर आजच्या बैठकीच चर्चा अपेक्षित होती. मोदी म्हणाले

१. भारताच्या प्रयत्नांचे जगभरात कौतुक

२. यापुढील लढाई अधिक केंद्रिभूत लढावी लागणार

३. ग्रामीण भागात संसर्ग न होण्याची काळजी गरजेची

४. सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन आवश्यक

५. देशभरातील आर्थिक व्यवहारांना हळूहळू गती आणावी लागेल

६. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचा विचार करून पुढील लढाईची दिशा ठरेल

७. लोकांना घरी जायचे असल्याने केंद्राला निर्णय बदलावे लागले कोण काय म्हणाले?

उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र )

- लॉकडाउन संपूर्ण हटवून चालणार नाही. मात्र आम्हाला त्याचे नियोजन करावे लागेल.

- शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता

- मजुरांची सोय करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी जगनमोहन रेड्डी (आंध्र प्रदेश)

- बेरोजगारीच्या प्रश्नातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्राने आर्थिक मदत करावी भूपेश बघेल (छत्तीसगड)

- रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोन कोणते हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना द्यावा

- मनरेगा अंतर्गत २०० दिवसांची मजुरी देण्यात यावी

- कोणत्या गोष्टी सुरू करायच्या याचा निर्णय राज्यांवर सोपवावा ममता बॅनर्जी (प. बंगाल)

- सगळ्या राज्यांना सारखे महत्त्व देण्यात यावे

- आमचे राज्य आंतरराष्ट्रीय सीमांनी वेढले आहे, त्यामुळे आमच्या समोरील आव्हाने वेगळी आहेत

- केंद्राने राजकारण करू नये पलानीस्वामी (तमिळनाडू)

- हवाई वाहतूक ३१ मे पासून सुरू करण्यात यावी

- प्रवासी रेल्वे गाड्या या महिन्यात सोडण्यात येऊ नयेत के. चंद्रशेखर राव (तेलंगण)

- प्रवासी रेल्वेगाड्या सोडण्यात येऊ नयेत कॅ. अमरिंदरसिंग (पंजाब)

- लॉकडाउन वाढविण्यात यावे

- लॉकडाउनमधून बाहेर पडण्यापूर्वी आगामी योजना तयार करण्यास राज्यांना वेळ द्यावा

Web Title: Prime Minister in the discussion with the Chief Ministers of all the states