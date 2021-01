'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'शी जोडली जाणार 'ही' शहरे; PM मोदींच्या हस्ते आठ रेल्वेंचा शुभारंभ

अहमदाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रविवारी गुजरातच्या केवाडियामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिद्वारे 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'शी जोडणाऱ्या आठ रेल्वेंना सकाळी 11 वाजता हिरवा झेंडा दाखवून शुभांरभ करणार आहेत. या रेल्वे सकाळी केवाडिया (स्टॅच्यू ऑफ युनिटी) पासून वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई आणि प्रतापनगरशी जोडल्या जातील. केवाडिया रेल्वे स्टेशन अनेक सोयी-सुविधांनी युक्त आहे. हे देशातील पहिले ग्रीन बिल्डींग सर्टिफिकेट वाले रेल्वे स्टेशन आहे.

Prime Minister Narendra Modi will flag off eight trains connecting different regions of the country to Kevadiya, Gujarat on 17th January, at 11 AM, via video conferencing. Kevadiya station is India's first railway station with a Green Building Certification: PMO pic.twitter.com/mpJchxK7fG

— ANI (@ANI) January 16, 2021