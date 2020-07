भारतात आरोग्यापेक्षा संरक्षणला महत्त्व

नवी दिल्ली - भारतात गेल्या पाच महिन्यांपासून कोरोनाशी लढा देत आहे. गेल्या महिन्यात लडाखमध्ये भारतील लष्कर आणि चीनच्या सैन्यात हिंसक झटापट झाली. या पार्श्‍वभूमीवर राफेल लढाऊ विमानांचे भारतात काल आगमन झाले. सध्या एका बाजूला भारतीयांचे आरोग्य आणि दुसरीकडे देशांचे संरक्षण अशा दोन पातळ्यांवर सरकारला लक्ष द्यावे लागत आहे आणि खर्चातही वाढ झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतातील स्थिती

आरोग्यापेक्षा लष्करी खर्चात ८ ते १० टक्के वाढ

२०१५ -१६ मध्ये लष्करावरील खर्चात दोन लाख ८५ हजार कोटीवरून दोन लाख ९४ हजार कोटी रुपये एवढी वाढ झाली

आरोग्यावरील खर्चात घट होऊन तो ३५ हजार कोटीवरून ३० हजार कोटी झाला

मोदी सरकारने पहिल्या पाच वर्षांत आरोग्यावर दोन लाख तीन हजार ५३५ कोटी रुपये तर लष्करावर १६ लाख ८ हजार ८४४ कोटी रुपये खर्च केला पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा बलाढ्य अमेरिकेचे संरक्षणापेक्षा आरोग्याला प्राधान्य

अमेरिकेचे सैन्य जगभरात सर्वाधिक बलवान आहे

संरक्षणावरील दरडोई खर्च एक लाख ५५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे

प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्यावर सहा लाख ७३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जातो

जगाच्या तुलनेत हा खर्च सर्वांत जास्त आहे.

अमेरिकेनंतर नॉर्वे, जर्मनी आणि स्वित्झर्लंडचा आरोग्य खर्च अधिक

Web Title: Protection is more important than health in India