आता 'या' राज्यात असणार पूर्णपणे लॉकडाऊन; पण...

चंदीगड : जगभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. भारतातही कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत असला तरी बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यानुसार देश अनलॉकच्या दिशेने जात आहे. पण आता पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या नव्या लॉकडाऊनप्रमाणे नियमावलीही जारी करण्यात येणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सध्या देशात बहुतांश निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. परंतु रुग्णांची वाढती संख्या पाहता पंजाब सरकारने लॉकडाऊन केले आहे. हा लॉकडाऊन पूर्वीसारखा कडक नसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता शनिवार, रविवार आणि कोणत्याही सुट्टीच्या दिवशी संपूर्ण लॉकडाऊन असणार आहे. ज्यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता कोणालाही घराबाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग म्हणतात... राजधानी दिल्लीत कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. तसेच दररोज सरासरी सुमारे 800 वाहने दिल्लीतून पंजाबकडे येत असतात. या सर्व बाबींचा परिणाम पंजाबमध्येही होऊ शकतो, असे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना वाटते. बससेवा बंद... लॉकडाऊन सुरु करण्यात आल्याने पंजाबच्या सीमा पुन्हा एकदा सील करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय चंदीगडमध्ये आंतरराज्यीय बससेवा बंद करण्यात येणार आहे. तसेच विमान, रेल्वेमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस होम क्वारंटाईन केले जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी साधणार 17 जूनला संवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 16 आणि 17 जून रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी दोन टप्प्यांत संवाद साधणार आहेत. त्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी 17 जूनला संवाद साधणार असल्याची माहिती दिली जात आहे.

Web Title: Punjab CM Amarinder Singh Approves Weekend Lockdown Only Essential Shops to Remain Open on Sundays