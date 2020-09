'मनरेगा मॅन'ला पंतप्रधान मोदीनींही वाहिली श्रद्धांजली

माजी केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी दिल्ली येथील एम्स रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. तीन दिवसांपूर्वी रुग्णालयात असतानाच त्यांनी एका पत्राच्या माध्यमातून राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पक्षातून राजीनामा दिला होता. सायंकाळपर्यंत त्यांचे पार्थिव बिहारमध्ये नेण्यात येणार असून सोमवारी त्यांच्याव अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

