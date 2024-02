Rahul Gandhi : आदिवासींची जमीन हिसकावली जातेय; काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा आरोप, जमीन परत करण्याची मागणी

rahul gandhi allegations tribal land scam over development demand to return their land Sakal

सकाळ वृत्तसेवा गुमला : ‘‘विकासाच्या नावाखाली आदिवासींची जमीन ओरबाडून घेतली जात आहे. नंतर मात्र या जमिनींचा कोणताही वापर केला जात नाही,’’ अशी टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज केली. ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’दरम्यान आज त्यांनी झारखंडमधील गुमला जिल्ह्यात सभा घेतली. राहुल गांधी म्हणाले,‘‘मी अनेक आदिवासी महिलांबरोबर संवाद साधला. विकासाच्या नावाखाली आमची जमीन हिसकावून घेतली आणि नंतर ती कंपन्यांना किंवा निवडक खासगी संस्थांना दिली गेली, असे मला या महिलांनी सांगितली. वास्तविक ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही आदिवासीची जमीन ताब्यात घेता येणार नाही, असा कायदा आमच्या सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. भाजपच्या काळात मात्र आदिवासींची लाखो एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आणि ती कोणत्याही वापराविना पडून आहे. आदिवासींना ही जमीन परत हवी आहे.’’ कुत्र्याच्या बिस्किटांवरून वाद भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी हे एका पाळीव कुत्र्याला बिस्कीट देत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर गाजला. कुत्र्याने बिस्कीट न खाल्ल्याने राहुल यांनी त्यांच्यासमोर असलेल्या एका व्यक्तीजवळ ते दिल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. यावरून भाजपने राहुल यांच्यावर टीका केली. राहुल हे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना कशा पद्धतीने वागवतात हे दिसून आले, अशी टीका भाजपने केली. काही वर्षांपूर्वी राहुल यांनी त्यांना भेटण्यासाठी गेलेले हिमंता बिस्व सरमा यांना कुत्र्याच्या थाळीतील बिस्कीट खाण्यासाठी दिल्याचे भाजप नेते सांगतात. या घटनेनंतर संतापलेल्या सरमा यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि सध्या ते आसामचे मुख्यमंत्री आहेत. या घटनेची आठवणही आज भाजपच्या काही नेत्यांनी करून दिली. राहुल यांचे स्पष्टीकरण कुत्र्याच्या बिस्किटावरून निर्माण झालेल्या वादावर राहुल गांधी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘‘माझ्या हातून तो कुत्रा बिस्कीट खात नव्हता, त्यामुळे मी कुत्र्याच्या मालकाकडे बिस्कीट देत ते कुत्र्याला भरविण्याची विनंती केली. या व्यक्तीने तसे करताच कुत्र्याने बिस्कीट खाल्ले. यात वाद निर्माण करण्यासारखे काय आहे?,’’ असा खुलासा राहुल यांनी केला. तसेच, भाजपला कुत्र्यांबद्दल एवढी चीड का आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला. तसेच, संबंधित व्यक्ती काँग्रेसचा कार्यकर्ता नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.