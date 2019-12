FlashBack 2019 : रेल्वेच्या 166 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं!

नवी दिल्ली : फ्लॅशबॅक 2019 भारतीय रेल्वेच्या 166 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चालू वर्षात रेल्वेच्या अपघातात कोणत्याही प्रवाशाला आपला जीव गमवावा लागला नसल्याचे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. भारतीय रेल्वेने केलेल्या दाव्यानुसार आतापर्यंतच्या चालू आर्थिक वर्षामध्ये रेल्वेच्या अपघातात कोणत्याही प्रवाशाचा मृत्यू झालेला नाही. रेल्वेच्या शब्दांत याला "झिरो पॅसेंजर डेथ' असे म्हटले जाते. पीयूष गोयल यांनी ट्विट करून याबद्दलची माहिती दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Safety First: First time in 166 years, Indian Railways had zero passenger deaths in the current financial year.https://t.co/9tgqKSo9js

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 25, 2019