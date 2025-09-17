Nude Party: न्यूड पार्टीचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल; संशयित आयोजकांना अटक

Raipur Party: छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे कथित "न्यूड पार्टी"चे पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी काही संशयित आयोजकांना अटक केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अटक केलेल्यांची कसून चौकशी केली जात असून, पुढील तपासात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, या पोस्टर्समध्ये २१ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ४ पासून रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या एका पार्टीची जाहिरात करण्यात आली होती. यासाठी प्रवेश शुल्क ४०,००० रुपये ठेवण्यात आले होते, ज्यात रात्री राहण्याची सोय होती. हे पोस्टर्स व्हायरल होताच राजकीय वादविवादाला सुरुवात झाली आणि रायपूर पोलिसांनी तात्काळ या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्यांमध्ये हायपर क्लबचा व्यवस्थापक जेम्स बॅक, संतोष जेवानी, अजय महापात्रा, एसएस गुप्ता, टीनू सिंग आणि देवेंद्र यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण एका अज्ञात आयोजक गटाशी संबंधित असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यांची या पार्टीतील नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत तपास सुरू आहे..Pune Crime : युवकांकडून संघटित गुन्हेगारी घडवण्यात बंडू आंदेकरचा हातखंडा.राजकीय आरोप-प्रत्यारोपया वादामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रमुख दीपक बैज यांनी सत्ताधारी भाजपवर चुकीच्या गोष्टींना संरक्षण दिल्याता आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “जेव्हा सरकारचं अभय असतं तेव्हा अशा न्यूड पार्ट्या सुरू होतात. पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, तरीही सरकार शांत बसले आहे. भाजपच्या राजवटीत असामाजिक घटक पूर्णपणे बेलगाम झाले आहेत. सरकारी संरक्षणाशिवाय असे कार्यक्रम कसे शक्य आहेत? ही काही सामान्य नागरिकाची गोष्ट नाही. छत्तीसगडच्या संस्कृतीला हानी पोहोचवण्यासाठी हे भाजपच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. गृहमंत्र्यांचे आपल्या खात्यावरील नियंत्रण सुटले आहे. दररोज काहीतरी नवीन गैरप्रकार समोर येत आहेत. गुन्हेगारी घटक वरचढ होत आहेत, याला कोण जबाबदार आहे? सरकारने उत्तर द्यावे.”.दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी अद्याप या प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगितले, परंतु "असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत," असे ठामपणे म्हणाले.छत्तीसगड राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. किरणमयी नायक यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत रायपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना ४८ तासांच्या आत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, आयोजक, प्रायोजक आणि निमंत्रणे ऑनलाइन प्रसारित करणाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. "जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती पकडला जात नाही, तोपर्यंत दररोज प्रगती अहवाल सादर करा," अशी सूचनाही आयोगाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.