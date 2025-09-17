देश

Nude Party: न्यूड पार्टीचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल; संशयित आयोजकांना अटक

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. नायक यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत रायपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना ४८ तासांच्या आत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Nude Party: न्यूड पार्टीचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल; संशयित आयोजकांना अटक
संतोष कानडे
Updated on

Raipur Party: छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे कथित "न्यूड पार्टी"चे पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी काही संशयित आयोजकांना अटक केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अटक केलेल्यांची कसून चौकशी केली जात असून, पुढील तपासात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Party

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com